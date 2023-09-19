Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал свои самые любимые блюда.

«Я очень прост в приготовлении блюд: стейк из телятины, отбивные, паста, шоколад, молочная карамель, мороженое … Мне нравится всё сладкое, я в это влюблён. Я стараюсь есть мало, но время от времени мне это нравится», — приводит слова Месси Toda Pasion.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч» — 2023. Аргентинец за свою карьеру завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю.

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