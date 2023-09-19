Ибрагимович помогал Пиоли на тренировке «Милана» перед матчем ЛЧ с «Ньюкаслом»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил тренировку итальянского клуба перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Как сообщает MilanPress.it, 41-летний швед помогал главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли на тренировочном занятии.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Сегодня, 19 сентября, «Милан» сыграет с «Ньюкаслом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 19:45 мск.