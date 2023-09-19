Шнякин заявил, что не все футболисты «Спартака» понимают действия Абаскаля

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, какие сейчас настроения у футболистов «Спартака».

«Что касается настроения в «Спартаке», волнения и переживания у игроков клуба, особенно русских, примерно такие же, как что у болельщиков. В первую очередь, они связаны с выбором состава, подбором игроков. Не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен», — сказал Шнякин в интервью на YouTube-канала Глеба Чернявского.

После восьми туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. За последние пять матчей в РПЛ команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.