Шнякин заявил, что не все футболисты «Спартака» понимают действия Абаскаля
Поделиться
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, какие сейчас настроения у футболистов «Спартака».
«Что касается настроения в «Спартаке», волнения и переживания у игроков клуба, особенно русских, примерно такие же, как что у болельщиков. В первую очередь, они связаны с выбором состава, подбором игроков. Не все футболисты улавливают логику Абаскаля, когда дело касается как стартового состава, так и замен», — сказал Шнякин в интервью на YouTube-канала Глеба Чернявского.
После восьми туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. За последние пять матчей в РПЛ команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
03:56
-
03:42
-
03:35
-
03:22
-
03:04
-
03:01
-
02:51
-
02:44
-
02:40
-
02:27
-
02:25
-
01:44
-
01:26
-
01:15
-
00:37
-
00:29
-
00:09
-
00:04
- 18 сентября 2023
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:27
-
23:16
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:10
-
22:10
-
22:03
-
21:47
-
21:44
-
21:43
Партнерский контент