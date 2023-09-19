Эмилиано Мартинес: мы знаем, кто выиграет «Золотой мяч» — мой друг Месси
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» — 2023.
«Мы знаем, кто выиграет «Золотой мяч» — мой друг Месси. Я просто горжусь тем, что нахожусь в номинации», — приводит слова Мартинеса Goal.
Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч» — 2023. Аргентинец за свою карьеру завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Мартинес попал в список претендентов на трофей имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.
Отметим, Месси и Мартинес в составе национальной команды Аргентины выиграли чемпионат мира.
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