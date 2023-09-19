Давид де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Fichajes, на 32-летнего футболиста претендует «Бетис». Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны клубов из ОАЭ, Катара и Мексики.

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Де Хеа выступал за английский клуб с 2011 года.

«Бетис» располагается на девятой строчке испанской Примеры, набрав семь очков в пяти матчах.