Фанаты в Тегеране ворвались в отель, где остановился Роналду с командой

Болельщики иранского «Персеполиса» прорвались в отель, где остановился португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с командой.
Большое число болельщиков пришло к отелю, где остановился «Аль-Наср», чтобы увидеть Роналду. Фанатам удалось прорваться в вестибюль отеля и они стали скандировать фамилию Роналду.
Охранники отвели португальца на свой этаж.
Ранее сообщалось, что из-за болельщиков желающих увидеть Роналду, «Аль-Насру» пришлось отменить тренировку команды. Отмечается, что сотни фанатов выбежали на дорогу и сопровождали автобус, в котором ехал португальский игрок.
Роналду в составе «Аль-Насра» прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом», который состоится сегодня, 19 сентября, начало — 21:00 мск.
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