Кубок России, 19 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 19 сентября, состоятся встречи 4-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России.
Матчи 19 сентября (время начала — московское):
15:00. «Краснодар» — «Динамо» (Москва);
17:15. «Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара);
17:15. «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва).
Напомним, разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире под названием Путь РПЛ, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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