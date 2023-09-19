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Кубок России, 19 сентября: расписание матчей игрового дня

Кубок России, 19 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 19 сентября, состоятся встречи 4-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России.

Матчи 19 сентября (время начала — московское):

15:00. «Краснодар» — «Динамо» (Москва);

17:15. «Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара);

17:15. «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва).

Турнирная таблица Кубка России сезона-2023/2024
Календарь Кубка России сезона-2023/2024

Напомним, разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире под названием Путь РПЛ, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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