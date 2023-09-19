Месси рассказал о своих ритуалах в домашнем быту

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём домашнем быту.

«У меня много причуд. Прежде, чем я пойду спать, я подготовлю стол на следующий день. Завтрак… каждый на своём месте, всегда сидит на одном и том же месте за столом, дети, Антонела, я», — приводит слова Месси Toda Pasion.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч» — 2023. Аргентинец за свою карьеру завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

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