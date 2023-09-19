«Кто-то в Серии А меня не любит». Моуринью пожаловался на календарь «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался, что матч против «Эмполи» (7:0) состоялся в воскресенье, 17 сентября, поскольку в четверг, 21 сентября, команда будет играть против «Шерифа» в Лиге Европы.
«Сейчас есть только три центрбека. Саншеш сыграл 45 минут, Дибала чуть больше. Ещё нам не повезло, потому что играем в воскресенье, а потом в четверг в ЛЕ – кто-то в Серии. А меня не любит.
Прекрасно понимаю, что такое медиа, влияние прессы на некоторых фанатов, но для меня мы не были той командой, о которой люди говорили несколько недель назад. Я не был таким ужасным тренером, как они говорили на прошлой неделе. Но мы не стали экстраординарной командой после этого матча.
Мы являемся командой с потенциалом для развития. Наша цель – просто играть матч за матчем и побеждать», — приводит слова тренера Pazzi Di Fanta.
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