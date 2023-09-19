Хави: настал момент «Барселоны» шагнуть вперёд в еврокубках

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против «Антверпена» в 1-м туре группы ЛЧ.

«Сейчас настал момент шагнуть вперёд в еврокубках и поверить в себя. Мы хотим снова быть важными в Европе. Сейчас у нас есть идеальный импульс для этого.

Игроки очень мотивированы, но не можем на этом зацикливаться. Всё, что нужно сделать – воспроизвести, как мы играли против «Бетиса» (5:0). Это процесс, нужно продолжать, пока он будет продолжаться.

Когда я пришёл в клуб, у меня возникло ощущение, что у нас недостаточно качества, чтобы конкурировать. В прошлом сезоне мы имели качество и соревновались, но не получили результатов. Сейчас настал момент пройти через всё это», — приводит слова Хави The Athletic.

Хави («Барселона») удален с тренерской скамейки

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