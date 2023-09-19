«Локомотив» объявил о поисках спортивного психолога

В интернете было обнаружено объявление об открытой вакансии спортивного психолога в «Локомотиве». «Железнодорожцы» ищут человека на полный день с опытом работы от трёх лет.
Среди обязанностей психолога «Локо» указал следующие задачи:
— Психологическая диагностика;
— Коррекционная работа;
— Консультирование родителей, детей, тренеров;
— Психологическое просвещение;
— Психологическая профилактика;
— Повышение ментальной силы воспитанников;
— Разработка и проведение когнитивных игр и упражнений;
— Участие в учебно-тренировочном процессе;
— Выезд с командой на соревнования.
Условия работы были приведены следующие:
Условия:
— Требуется спортивный психолог для работы с детьми в Академии «Локомотив»
— Интересные задачи, профессиональное развитие;
— Дружный коллектив, работа в условиях взаимопомощи между коллегами;
— Оформление, выплаты и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
— Конкурентоспособная заработная плата;
— Полис добровольного медицинского страхования по окончании испытательного срока;
— Бесплатный вход на футбольные матчи для сотрудников компании, если увлекаетесь футболом;
— Комфортный офис в шаговой доступности от станции метро «Черкизовская» либо станции МЦК «Локомотив».
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