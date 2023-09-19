«Локомотив» объявил о поисках спортивного психолога

В интернете было обнаружено объявление об открытой вакансии спортивного психолога в «Локомотиве». «Железнодорожцы» ищут человека на полный день с опытом работы от трёх лет.

Среди обязанностей психолога «Локо» указал следующие задачи:

— Психологическая диагностика;

— Коррекционная работа;

— Консультирование родителей, детей, тренеров;

— Психологическое просвещение;

— Психологическая профилактика;

— Повышение ментальной силы воспитанников;

— Разработка и проведение когнитивных игр и упражнений;

— Участие в учебно-тренировочном процессе;

— Выезд с командой на соревнования.

Условия работы были приведены следующие:

Условия:

— Требуется спортивный психолог для работы с детьми в Академии «Локомотив»

— Интересные задачи, профессиональное развитие;

— Дружный коллектив, работа в условиях взаимопомощи между коллегами;

— Оформление, выплаты и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;

— Конкурентоспособная заработная плата;

— Полис добровольного медицинского страхования по окончании испытательного срока;

— Бесплатный вход на футбольные матчи для сотрудников компании, если увлекаетесь футболом;

— Комфортный офис в шаговой доступности от станции метро «Черкизовская» либо станции МЦК «Локомотив».