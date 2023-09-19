Анчелотти превзошёл достижение Зидана в «Реале»

«Реал» дома обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги – 2:1. Эта победа стала 173-й для Карло Анчелотти во главе мадридской команды. Он обошёл Зинедина Зидана и теперь занимает второе место в истории клуба по числу побед, сообщает официальный сайт мадридцев. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, одержавшему 357 побед.

Анчелотти выиграл 112 матчей в Ла Лиге, 36 в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, четыре – на клубном ЧМ, два – в Суперкубке Европы и два – в Суперкубке Испании. С 64-летним итальянцем «Реал» выиграл 10 титулов – две Лиги Чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, два Кубка Испании, одну Ла Лигу и один Суперкубок Испании.

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Об этом ранее сообщил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес.

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