Эшли Янг — о слабых результатах «Эвертона»: у нас впереди ещё много матчей

Крайний защитник «Эвертона» Эшли Янг поделился мыслями о неудачных результатах команды.

«Впереди ещё предстоят матчи. Будь это конец сезона, на ситуацию смотрели бы иначе. А так есть ещё много игр и много очков, которые нужно разыграть. Мы должны получить позитив от матчей, создавая моменты, как мы это делали. Будут разные дни и разное число очков в таблице.

Фаны «Эвертона» – фантастические всегда, независимо от игры дома или на выезде. Игрокам нужно заставлять фанатов возвращаться, поддерживать нас», — приводит слова Янга The Athletic.

Напомним, Эшли Янг сыграл за сборную Англии 39 матчей. Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.