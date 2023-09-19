Одна из девушек отозвала свою жалобу в сторону Антони

Одна из трёх девушек, обвинивших вингера «Манчестера Юнайтед» Антони в насильственных действиях, отозвала свою жалобу. Этой девушкой стала Райсса де Фрейтас, которая ранее заявила, что в мае 2022 года бразилец напал на неё.

Райсса рассказала, что находилась в автомобиле и подверглась нападению со стороны Антони и Маллу Оханы, бывшей жены бразильского игрока Дуду. Произошло это после того, как троица вышла из ночного клуба.

23-летний футболист обвиняется в четырёх случаях нападения на свою бывшую девушку Габрэлу Каваллин. Также 33-летняя Ингрид Лана рассказала об агрессивных действиях игрока в её сторону с угрозой смертью. Сам Антони отказывается признавать вину по каким-либо обвинениям. Игрок не был арестован или обвинён.