Одна из девушек отозвала свою жалобу в сторону Антони
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Одна из трёх девушек, обвинивших вингера «Манчестера Юнайтед» Антони в насильственных действиях, отозвала свою жалобу. Этой девушкой стала Райсса де Фрейтас, которая ранее заявила, что в мае 2022 года бразилец напал на неё.
Райсса рассказала, что находилась в автомобиле и подверглась нападению со стороны Антони и Маллу Оханы, бывшей жены бразильского игрока Дуду. Произошло это после того, как троица вышла из ночного клуба.
23-летний футболист обвиняется в четырёх случаях нападения на свою бывшую девушку Габрэлу Каваллин. Также 33-летняя Ингрид Лана рассказала об агрессивных действиях игрока в её сторону с угрозой смертью. Сам Антони отказывается признавать вину по каким-либо обвинениям. Игрок не был арестован или обвинён.
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