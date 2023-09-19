Экс-тренер «Краснодара» Сторожук: ни разу Галицкий не говорил, кого поставить в состав
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Экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал слухи о влиянии Сергея Галицкого на определение состава команды.
«Я понимаю, что вы имеете в виду. Мне задавали вопрос: «А в состав Галицкий лезет или нет?» Слушайте, это его команда. Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте. И тем не менее он с уважением относится к выбору каждого тренера. Тренер ведёт тренировочный процесс и знает, кто лучше готов. Мне он ни разу не говорил: «Сан Саныч, поставьте того и того», — заявил Сторожук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Сторожук исполнял роль главного тренера в 2022 году.
Полное интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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