«Пари НН» — «Спартак»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 сентября, состоится встреча 4-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Красно-белые занимают первую строчку в группе D, одержав три победы в трёх матчах. «Пари НН», в свою очередь, занимает последнюю строчку, набрав лишь два очка. Московское «Динамо» занимает вторую строчку в таблице с четырьмя очками, а на третьем месте располагается «Краснодар» — три очка. «Динамо» и «Краснодар» проведут очную встречу сегодня, 19 сентября. Начало — в 15:00 мск.