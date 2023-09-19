«Балтика» — «Крылья Советов»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 сентября, состоится встреча 4-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер», начало в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК Балтика Калининград Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

«Балтика» занимает первое место в группе C, выиграв все три матча в группе. «Крылья Советов», в свою очередь, занимают последнюю строчку в таблице, не набрав ни одного очка. Второе место занимает петербургский «Зенит» с шестью очками, а третьим в группе идёт «Ахмат» — три очка. «Ахмат» и «Зенит» проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало в 17:15 мск.