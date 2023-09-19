Александр Сторожук: домыслы о «Краснодаре» и Туле — признак слабоумия

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал появление в «Арсенале» нескольких игроков из системы «Краснодара» и связанные с этим слухи.

«Большое спасибо «Краснодару» — помогли кем могли. А все эти домыслы, якобы «Арсенал» стал фарм-клубом «Краснодара», — от слабоумия. Я воспринимаю эту болтовню как проявление глупости или умышленное желание расшатать ситуацию. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» сейчас играет по России. Любая команда ФНЛ была бы рада получить таких качественных молодых ребят.

Регламент обязывает выпускать на поле «лимитчика» (футболиста 2002 года рождения или младше. — Прим. «Чемпионата»), и каждый тренер заинтересован, чтобы это был действительно сильный, готовый футболист, который не будет выпадать из игры. Игры показывают, что из системы «Краснодара» мы взяли действительно качественных ребят. Советую тем, кто распускает слухи, немного подумать и не выставлять напоказ свой невысокий интеллект», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.