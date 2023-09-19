Сторожук: на первую тренировку после отпуска из основы «Арсенала» вышло четыре человека

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, в каком экстремальном режиме проходила комплектация «Арсенала» летом.

«Из весеннего состава на первую тренировку после отпуска пришло всего четыре человека. Остальные — из «Арсенала-2». Постепенно подъезжали люди. Тренировочный процесс, по сути, проходил в просмотровом режиме. Устраивали между собой игры по 15 минут. Момент был действительно непростым. Мы оказались в подвешенном состоянии: как? что? Всё было непонятно. Пока новый менеджмент занимался организационными вопросами, нам нужно было оперативно сработать по созданию новой команды. Впервые в карьере я оказался в ситуации, когда комплектование проводилось без спортивного директора. Да в той ситуации он, наверное, и не нужен был. Это только замедлило бы процесс. Человеку со стороны потребовалось бы время, чтобы узнать меня и мои требования к игрокам.

А сроки поджимали — три недели до чемпионата. В итоге мы с тренерским штабом в режиме 24/7 просматривали футболистов. Общались напрямую. Очень многих ребят нам присылали на просмотр. Кого-то заочно знали, но не понимали, в каком человек состоянии. Обзванивали тренеров, докторов, собирали информацию, анализировали. Кого-то смотрели, кого-то брали, опираясь на мнение коллег, потому что времени элементарно не оставалось. Делали упор на футболистов, которые хотя бы проходили сборы и находились в хорошем физическом состоянии. При этом игроков ещё приходилось убеждать, что история с невыплатами — в прошлом. Многие сомневались, и это тоже тормозило процесс», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.