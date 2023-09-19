Главный тренер «Арсенала» Сторожук: в Туле строится новый клуб во всех аспектах

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук оценил задачи команды на текущий сезон.
«Задача — добиться максимальных успехов. Это нормальное желание, учитывая богатую историю, традиции «Арсенала», поддержку руководителя региона. Но сейчас в Туле строится новый клуб — во всех аспектах. Хочется, чтобы команда держалась не только на приглашённых футболистах, но и получала подпитку из школы, второй команды.
Системность, последовательность, потенциал, как мне кажется, не менее важны, чем сиюминутный результат. Большие победы складываются из множества факторов. Сейчас в этом направлении проводится серьёзная работа. Развивается детский футбол, академия. Мы хотим сократить дистанцию между школой и первой командой», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 19 сентября 2023
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