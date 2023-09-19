Сторожук: требования одинаковы для всех. Может, в «Краснодаре» это кому-то не нравилось

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал высказывание защитника «Краснодара» Сергея Волкова о том, что он не нашёл контакта с легионерами.
«Мы посмеялись с ним над этим моментом. Я у него спросил: «Что ты там несёшь, Серый?» — «Да я, Сан Саныч, не то имел в виду». Да, у меня требования одинаковые для всех. Без мяча мы должны вступать в отбор, и никто от этой работы не освобождается, невзирая на статус. Может быть, кому-то это не нравилось. Приходилось заставлять, убеждать. Мы же видим, что современный футбол диктует свои условия: даже звёзды отрабатывают без мяча и не отлынивают от черновой работы.
Если кому-то это не нравится — не мои проблемы. Одна команда — одни принципы и требования. В любом случае у меня со всеми остались прекрасные отношения. С Рамиресом мы всегда относились друг к другу с уважением, когда он уехал, я пожелал ему успехов. С Баньяцем до сих пор общаюсь. С Кордобой тоже мы в конце концов нашли взаимопонимание. Считаю его одним из лучших игроков чемпионата, нападающих — так точно. Мне его мастерство, умение играть спиной к воротам уже на первой тренировке бросилось в глаза. Плюс Джон — большой профессионал. Может, быть, Серёжа немного преувеличил ситуацию или не так понял. У меня ни с кем и никогда проблем не возникало», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 19 сентября 2023
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:07
-
11:03
-
10:58
-
10:50
-
10:48
-
10:33
-
10:31
-
10:26
-
10:20
-
10:12
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:42
-
09:38
-
09:22
-
09:19
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:37
-
07:37
-
07:10