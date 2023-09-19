Сторожук: требования одинаковы для всех. Может, в «Краснодаре» это кому-то не нравилось

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал высказывание защитника «Краснодара» Сергея Волкова о том, что он не нашёл контакта с легионерами.

«Мы посмеялись с ним над этим моментом. Я у него спросил: «Что ты там несёшь, Серый?» — «Да я, Сан Саныч, не то имел в виду». Да, у меня требования одинаковые для всех. Без мяча мы должны вступать в отбор, и никто от этой работы не освобождается, невзирая на статус. Может быть, кому-то это не нравилось. Приходилось заставлять, убеждать. Мы же видим, что современный футбол диктует свои условия: даже звёзды отрабатывают без мяча и не отлынивают от черновой работы.

Если кому-то это не нравится — не мои проблемы. Одна команда — одни принципы и требования. В любом случае у меня со всеми остались прекрасные отношения. С Рамиресом мы всегда относились друг к другу с уважением, когда он уехал, я пожелал ему успехов. С Баньяцем до сих пор общаюсь. С Кордобой тоже мы в конце концов нашли взаимопонимание. Считаю его одним из лучших игроков чемпионата, нападающих — так точно. Мне его мастерство, умение играть спиной к воротам уже на первой тренировке бросилось в глаза. Плюс Джон — большой профессионал. Может, быть, Серёжа немного преувеличил ситуацию или не так понял. У меня ни с кем и никогда проблем не возникало», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.