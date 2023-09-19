Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий сказал: «Без разницы, какие будут результаты»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук вспомнил первый разговор с Сергеем Галицким после своего назначения в первую команду «Краснодара».
«Главной задачей было придерживаться стиля, играть в атакующий футбол. «Краснодар» этим и отличался от других. Благодаря своему стилю команда полюбилась многим. Мне запомнились первые слова Галицкого после моего назначения в основу: «Без разницы, какие будут результаты. Несмотря ни на что, не отходить от своей игры». Для меня это не было новостью. В «Краснодаре» каждый тренер знает эти принципы», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В марте 2022 года Сторожук был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», с 24 мая российский специалист стал главным тренером «быков». На этом посту в январе 2023 года его сменил Владимир Ивич.
- 19 сентября 2023
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