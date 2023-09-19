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Сторожук: «Краснодар» всегда хотелось смотреть. В игре были элементы шоу, страсть

Сторожук: «Краснодар» всегда хотелось смотреть. В игре были элементы шоу, страсть
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о фирменной игровой концепции «Краснодара».

«Я бы не назвал такой подход к футболу романтическим или легкомысленным. Это предрассудки. Никто не говорит, что атакующий футбол должен быть без обороны. Нужен баланс. Я придерживался правила: чем быстрее мы вернём мяч себе, тем больше будем атаковать. Поэтому мы много внимания уделяли этому моменту.

Есть команды, игру которых невозможно смотреть. А «Краснодар» всегда хотелось смотреть, потому что в нём присутствовали элементы шоу, страсть, эмоции. Я считаю, что футбол должен захватывать зрителя, который приходит на стадион. Да, пропускали. Но под такой футбол нужны и защитники высокого уровня, которые будут с этой ситуацией справляться и не допускать ошибки в простых ситуациях», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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