Энрике — о шансах Мбаппе выиграть ЛЧ в «ПСЖ»: для этого нужна хорошая команда и скромность

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением относительно того, сможет ли нападающий Килиан Мбаппе выиграть Лигу чемпионов, выступая за парижский клуб.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужна отличная команда. Не 11, а сразу 23 футболиста должны быть готовы к игре независимо от того, какую роль они играют в каждом матче. Также нужно быть скромным, когда это требуется от тебя, амбициозным на поле и единым с остальной командой. Скромность необходима, потому что иногда соперник может быть лучше тебя, но поскольку ты амбициозен, то хочешь выигрывать каждый матч», – приводит слова Энрике PSG Report в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра начнётся в 22:00 мск.