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Энрике — о шансах Мбаппе выиграть ЛЧ в «ПСЖ»: для этого нужна хорошая команда и скромность

Энрике — о шансах Мбаппе выиграть ЛЧ в «ПСЖ»: для этого нужна хорошая команда и скромность
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением относительно того, сможет ли нападающий Килиан Мбаппе выиграть Лигу чемпионов, выступая за парижский клуб.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужна отличная команда. Не 11, а сразу 23 футболиста должны быть готовы к игре независимо от того, какую роль они играют в каждом матче. Также нужно быть скромным, когда это требуется от тебя, амбициозным на поле и единым с остальной командой. Скромность необходима, потому что иногда соперник может быть лучше тебя, но поскольку ты амбициозен, то хочешь выигрывать каждый матч», – приводит слова Энрике PSG Report в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра начнётся в 22:00 мск.

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