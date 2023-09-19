Экс-тренер «Краснодара»: не думаю, что Россия закроется от мира и откажется от легионеров

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказал мнение, реально ли выиграть чемпионат России своими воспитанниками.

«Если представить, что Россия закроется от мира и полностью откажется от легионеров, наверное, шансы на это возрастут. Но, я думаю, такого никогда не произойдёт. А академии «Краснодара» всего 15 лет. С учётом всех проб и ошибок это не такой уж большой срок для осуществления столь глобальной мечты. Наберёмся терпения и всё увидим», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в марте 2022 года Сторожук был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», с 24 мая российский специалист стал главным тренером «быков». На этом посту в январе 2023 года его сменил Владимир Ивич.