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Сторожук: иностранцу нужно время, чтобы поставить «Краснодару» футбол, к которому привыкли

Сторожук: иностранцу нужно время, чтобы поставить «Краснодару» футбол, к которому привыкли
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о стилистических изменениях в игре «Краснодара».

«Если команда поменяла структуру игры, это не значит, что клуб отошёл от своих принципов. Наверное, иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий, комбинационный футбол, к которому мы привыкли», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в марте 2022 года Сторожук был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», с 24 мая российский специалист стал главным тренером «быков». На этом посту в январе 2023 года его сменил Владимир Ивич, под руководством которого «Краснодар» добрался до финала Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023.

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