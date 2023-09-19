Мак Аллистер: хотим вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался насчёт выступлений мерсисайдцев в Лиге Европы и заявил, что хочет помочь красным вернуться в Лигу чемпионов.

«Как и любая большая команда, мы хотим ставить перед собой высокие цели. Нам играть в большом турнире — Лиге Европы, и, конечно, в Премьер-лиге. Мы хотим вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

В четверг, 21 сентября, мерсисайдцы сыграют первый матч группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 — с австрийским «ЛАСКом» на выезде.