Мак Аллистер: хотим вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался насчёт выступлений мерсисайдцев в Лиге Европы и заявил, что хочет помочь красным вернуться в Лигу чемпионов.
«Как и любая большая команда, мы хотим ставить перед собой высокие цели. Нам играть в большом турнире — Лиге Европы, и, конечно, в Премьер-лиге. Мы хотим вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Мы стараемся идти шаг за шагом, а там будет видно, что приготовило нам будущее. Но, конечно, в «Ливерпуле», таком большом клубе, ты будешь стремиться бороться за все трофеи», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».
В четверг, 21 сентября, мерсисайдцы сыграют первый матч группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 — с австрийским «ЛАСКом» на выезде.
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