Матвей Сафонов отреагировал на призыв Валерия Карпина уезжать из РПЛ

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда‑то дальше. В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь, тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу.

Поэтому совет Валерия Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всё хорошо. Кроме нашей страны, есть ещё много разных лиг, где играют в разнообразный футбол. Самое главное, что Валерий Георгиевич высказал своё мнение. Зачем осуждать людей за личные честные мысли? Лично я могу сказать ему спасибо за то, что он делится своим мнением. Для меня круто понимать, что человек искренне говорит то, что он думает. На мой взгляд, те, кто его осуждает, делают неправильно, я бы так не поступал», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».