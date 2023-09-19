Экс-тренер «Краснодара»: из Нидерландов Сперцян мог бы плавно перейти в топ-5 лиг Европы

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук предположил, какой из европейских чемпионатов лучше всего подошёл бы хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Не пересидел ли Сперцян в РПЛ? Эдик был настоящим лидером нашей команды и совершал много технико-тактических действий, часто угрожал воротам, больше находился с мячом. Когда у меня спрашивали, не пора ли ему в Европу, я говорил, что ему нужно ещё год поиграть в России.

Считаю, теперь он уже полностью созрел для этого. В последнее время много говорили об «Аяксе». Мне кажется, этот чемпионат ему может многое дать и позволит со временем плавно переместиться в одну из топ-5 лиг Европы. Я всегда буду его поддерживать. Это хороший друг, хороший человек и профессионал», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.