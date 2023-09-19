Юран — о матче Кубка со «Спартаком»: нужно убрать из головы ромбик. Иначе будет тяжело

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран заявил, что команде необходимо отталкиваться от собственной игры в матче Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», а не думать о сопернике.

«Проблемы у «Спартака», лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы 100% наиграли. И выиграть могли. На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Всё от головы идет. Это доказывали и мой клуб, и те же «Химки», когда мы ЦСКА со счётом 4:2 обыгрывали, и «Спартак» — 2:1. Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 19 сентября, «Пари НН» сыграет с красно‑белыми в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.