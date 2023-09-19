Кейн — о том, смотрит ли он игры «Тоттенхэма»: я слежу за футболом в целом

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, продолжает ли он следить за выступлениями «Тоттенхэма», являющегося его предыдущим клубом.
«Я слежу за футболом в целом, поэтому всегда смотрю самые яркие моменты игр в английской Премьер-лиге. АПЛ — это то, что я смотрю, смотрел всю свою жизнь и буду смотреть на протяжении всей оставшейся жизни. «Тоттенхэм» хорошо начал сезон, и это здорово», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в своём «твиттере».
Напомним, 30-летний нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом. Кейн принял участие в 320 матчах английской Премьер-лиги, в которых он забил 213 голов и отдал 51 результативную передачу. В нынешнем сезоне англичанин сыграл в четырёх матчах Бундеслиги (четыре гола и одна голевая передача).
- 19 сентября 2023
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