Источник: «Аль-Вахда» арендовала Бакаева без права выкупа

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев присоединился к «Аль-Вахде» из чемпионата ОАЭ на правах аренды без права выкупа, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Зенит» настоял, чтобы в арендном соглашении между клубами не был прописан пункт выкупа. Бакаев вернётся в санкт-петербургскую команду по окончании сезона. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Зелимхана Бакаева в € 2,5 млн. В предыдущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Зенит» 26 официальных матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Основанная в 1974 году «Аль-Вахда» в первых двух турах нового сезона чемпионата ОАЭ набрала три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице из 14 команд. В воскресенье, 24 сентября, клуб из Абу-Даби примет у себя команду «Хатта», которая очков пока не набирала.
- 19 сентября 2023
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:07
-
11:03
-
10:58
-
10:50
-
10:48
-
10:33
-
10:31
-
10:26
-
10:20
-
10:12
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:45
-
09:43
-
09:42
-
09:38
-
09:22
-
09:19
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:37
-
07:37
-
07:10