Источник: «Аль-Вахда» арендовала Бакаева без права выкупа

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев присоединился к «Аль-Вахде» из чемпионата ОАЭ на правах аренды без права выкупа, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» настоял, чтобы в арендном соглашении между клубами не был прописан пункт выкупа. Бакаев вернётся в санкт-петербургскую команду по окончании сезона. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Зелимхана Бакаева в € 2,5 млн. В предыдущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Зенит» 26 официальных матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Основанная в 1974 году «Аль-Вахда» в первых двух турах нового сезона чемпионата ОАЭ набрала три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице из 14 команд. В воскресенье, 24 сентября, клуб из Абу-Даби примет у себя команду «Хатта», которая очков пока не набирала.