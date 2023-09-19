Салихова — о Бакаеве: Семак стал ещё одним тренером, кто не раскрыл уже не юное дарование

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе бывшего полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Вахда». Интересно, что Салихова вспомнила высказывание Бакаева четырёхлетней давности. Тогда футболист заявлял, что уровень Квинси Промеса — для него не потолок, а Виктор Мозес — не Диего Марадона, чтобы раздавать советы.

«Вот и Семак стал ещё одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом — тульский «Арсенал», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.