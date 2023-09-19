Федотов — о возможном уходе Чалова: ЦСКА готов, но пока не сложилось

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе нападающего красно-синих Фёдора Чалова.

«Не боимся ли потерять Фёдора? Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень и каждый игрок хочет его ощутить. Отпустим ли, если зимой будет достойное предложение?

Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в Кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке. Мы готовы [к этому], но пока не сложилось», — приводит слова Федотова Sport24.