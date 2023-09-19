«Атлетико» принял решение продлить контракт с Диего Симеоне

Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение продлить контакт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне. Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, новое трудовое соглашение будет рассчитано ещё на два года. Планируется, что оно будет дополнительно обговорено с Симеоне во время октябрьской паузы на игры сборных.
Напомним, Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также выигрывал Кубок Испании.
После четырёх туров Ла Лиги команда аргентинского специалиста набрала семь очков и на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице.
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