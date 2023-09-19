Спортдир «Оренбурга»: уверен, что Воробьёв уйдёт в российский топ-клуб. Возможно, зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев допустил, что нападающий команды Дмитрий Воробьёв перейдёт в российский топ‑клуб в зимнее трансферное окно.
«Он восстановился после травмы, планировали отвести ему 20 минут. Вышел — забил. Молодец, что сказать. Как оценю его игровые качества? По мне, он очень хороший футболист, один из самых сильных в России. Есть ли у него перспективы играть в российских топ‑клубах и в Европе? Я в этом уверен. Уверен, что он уйдёт в российский топ‑клуб. Возможно, зимой. Были ли по нему предложения? Не хочу говорить про эти нюансы, сейчас окно закрылось, все игроки на месте. Что будет зимой — посмотрим», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».
В воскресенье «Оренбург» на выезде обыграл «Локомотив» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0, Воробьёв забил второй мяч.
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