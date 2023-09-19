Дмитрий Тарасов: проблема «Локомотива» в том, что там нет меня и рэпера T-Killah

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о нынешней ситуации в московском клубе. Также Тарасов в шутку заявил, что железнодорожникам не хватает его и рэпера T-Killah. Отметим, что бывший профессиональный футболист и рэп-исполнитель вместе выступают за медийную команду «Родина Медиа».

«Не смотрел последний матч, только результат увидел. Расстроился, честно. У меня в «Локомотив» помощником тренера пришёл мой друг Климов Валерий. Переживаю за «Локо». Для меня странна такая ситуация, когда «Локомотив» своих игроков раздаёт, а потом покупает их обратно или берёт в аренду. Политика непонятна пока что.

У «Локомотива» Дзюба-зависимость? Плюс-минус так и есть, потому что, когда он получил травму, вообще не было игры в атаке. Потом он появился — команда сразу выиграла.

Какие проблемы у «Локомотива» остались после трансферного окна? Проблема в том, что там нет меня и рэпера T-Killah», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».