Защитник «Оренбурга» Гойкович: во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива

Боснийский футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о предпочтениях в алкоголе.

«Как отношусь к спиртному? Когда сезон — я спортсмен. Во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива. Из алкоголя пью всё что угодно. Водку? Нет, максимум — виски. Я пробовал водку очень давно. Мои друзья из Боснии — любители этого напитка, а я — нет. В основном пью пиво», — приводит слова Гойковича Sport24.

28-летний Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. Ранее в своей карьере босниец представлял такие клубы, как «Зриньски», «Партизани», «Истра 1961», «Челик» и «Слобода». В текущем сезоне защитник провёл восемь матчей за «Оренбург» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.