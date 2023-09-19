Защитник «Оренбурга» Гойкович: во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива
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Боснийский футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о предпочтениях в алкоголе.
«Как отношусь к спиртному? Когда сезон — я спортсмен. Во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива. Из алкоголя пью всё что угодно. Водку? Нет, максимум — виски. Я пробовал водку очень давно. Мои друзья из Боснии — любители этого напитка, а я — нет. В основном пью пиво», — приводит слова Гойковича Sport24.
28-летний Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. Ранее в своей карьере босниец представлял такие клубы, как «Зриньски», «Партизани», «Истра 1961», «Челик» и «Слобода». В текущем сезоне защитник провёл восемь матчей за «Оренбург» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.
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