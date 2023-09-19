Тренер «Боруссии» Терзич — о матче с «ПСЖ»: у нас есть всё необходимое, чтобы победить их

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением насчёт предстоящего матча «шмелей» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. В матче с «ПСЖ» это сделать трудно, но у нас есть всё необходимое для этого. «ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть крайне сконцентрированными, а также опасными на протяжении всех 90 минут матча», – приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в матче Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Главным арбитром встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Матч начнётся в 22:00 мск.