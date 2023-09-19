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Снейдер — об «Интере»: клуб обладает прочной структурой и способен победить кого угодно

Снейдер — об «Интере»: клуб обладает прочной структурой и способен победить кого угодно
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Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер поделился мнением насчёт игры «нерадзурри» под руководством Симоне Индзаги.

«С того вечера, когда «Интер» сыграл с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, он получил ещё большую уверенность в себе и понял, что благодаря своей игре может победить любого соперника. Я не удивлён этим, потому что клуб обладает прочной структурой, но остальные успехи — заслуга сильного и подготовленного тренера Симоне Индзаги. Это правда, что команду покинули игроки, которые вошли в историю клуба, но трансферная компания была проведена тщательно. Индзаги нашёл баланс между старыми и молодыми футболистами», — приводит слова Снейдера сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, после четырёх туров Серии А «Интер» набрал 12 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.

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