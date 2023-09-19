Кирш — об аренде в «Ростов» из «Зенита»: в моём возрасте важнее играть в футбол

Защитник «Ростова» Илья Кирш, комментируя свой переход из «Зенита», рассказал, что в его возрасте важнее играть в футбол, чем сидеть на скамейке запасных и выигрывать титулы, к которым он не имеет никакого отношения.

«Как возник вариант с переходом в «Ростов»? До последнего сам не знал, что «Ростов» интересуется мной. Агент сказал, что есть такая возможность, и я, не раздумывая, принял решение и поехал за игровой практикой в клуб РПЛ. В «Зените» можно было сыграть пару матчей и стать чемпионом России, сидя на скамейке запасных? Думаю, что в моём возрасте важнее играть в футбол, чем завоевывать награды подобным образом. Сначала надо научиться самому играть, чтобы потом побеждать своими силами», — приводит слова Кирша «Матч ТВ».

«Ростов» объявил об аренде 18‑летнего Кирша у «Зенита» 13 сентября. В субботу жёлто-синие в гостевом матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с «Балтикой» (2:2), Кирш провёл игру в запасе.