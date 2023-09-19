«Барселона» примет решение о покупке игрока «Антверпена» после их очного матча в ЛЧ

«Барселона» обсудит возможность приобретения полузащитника бельгийского «Антверпена» Артура Вермерена в день очной встречи команд в Лиге чемпионов. Об этом информирует Mundo Deportivo.
Сообщается, что сегодняшний матч сине-гранатовых с бельгийским клубом в Лиге чемпионов станет проверкой футбольных качеств 18-летнего полузащитника. При этом сегодня, 19 сентября, представители «Барселоны» проведут переговоры с руководством «Антверпена», в ходе которых обсудят стоимость Вермерена. По информации источника, на текущий момент бельгийцы оценивают 18-летнего игрока в € 20 млн.
Также сине-гранатовые проведут встречу с агентом футболиста для того, чтобы лучше узнать о его планах на будущее и требованиях в случае перехода в другую команду. Нынешнее трудовое соглашение Вермерена рассчитано до 2026 года.
Напомним, ранее в СМИ уже была информация, что каталонский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Антверпена».
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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