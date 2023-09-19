Появилась вторая жертва скандала с секс-видео при участии футболистов из системы «Реала»

Появилась вторая девушка, секс-видео с участием которой предположительно распространяли 16-летние футболисты из системы мадридского «Реала». Об этом сообщает EL Mundo.

По информации источника, эта девушка также выступила по уголовному делу против четырёх игроков академии «сливочных», которые обвиняются в том, что они предположительно распространяли материалы сексуального характера без согласия причастных к этому лиц. Потерпевшая заявляет, что она тоже является участницей этого видео, и утверждает, что обвиняемые были осведомлены о том, что другая девушка на видео, мать которой и подала судебную жалобу на прошлой неделе, не достигла совершеннолетнего возраста.

На текущий момент продолжается выяснение того, имелся ли факт распространения подобного контента в групповых чатах «Реала». Прежде всего компетентные органы намерены изъять мобильные телефоны у подозреваемых игроков из системы «сливочных» и взять показания у двух предполагаемых жертв.

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