«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.
Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Бителло, Лаксальт, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулёв.
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Краснодар» провёл три матча и набрал три очка. «Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы. На счету московского «Динамо» четыре очка — бело-голубые идут на второй строчке в квартете.
- 19 сентября 2023
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