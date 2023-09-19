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«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа D
19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Кутицкий, Фернандес, Бальбуэна, Бессмертный, Бителло, Лаксальт, Лесовой, Карраскаль, Гладышев, Грулёв.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Краснодар» провёл три матча и набрал три очка. «Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы. На счету московского «Динамо» четыре очка — бело-голубые идут на второй строчке в квартете.

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