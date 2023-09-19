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«Балтика» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск

«Балтика» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15 мск
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Сегодня, 19 сентября, в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

Фонбет Кубок России . Группа C
19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Балтика» набрала девять очков за три матча Кубка России. Команда занимает первое место в турнирной таблице своей группы. «Крылья Советов» с нулём очков располагаются на последней строчке в квартете.

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