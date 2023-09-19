Гладилин: матч с «Пари НН» будет тренировкой для «Спартака». Состав угадать невозможно
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Пари НН».
«Сейчас даже не обращаю внимания на Кубок России. К нему нужно возвращаться, когда начнутся стыковые матчи. Игра с «Пари НН» будет тренировкой для «Спартака». Эксперименты Абаскаля будут продолжаться. У «Спартака» выйдет состав, который невозможно угадать. Для «Пари НН» обыграть «Спартак» — престиж. Но для команды Абаскаля этот матч не имеет никакого значения», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Спартак» сыграет с «Пари НН» сегодня, 19 сентября. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало матча — в 17:15 мск.
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