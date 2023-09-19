Главный тренер «Реала» Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти полагает, что главным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

«Сити» — фавориты на победу, потому что они выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне и имеют практически ту же самую команду», — приводит слова итальянского специалиста El Chiringuito TV.

Отметим, что ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола говорил, что основной задачей для его команды в Лиге чемпионов сезона-2023/2024 является выход из группы. По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, переиграв в финале миланский «Интер».

Кроме того, «горожане» выиграли английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Свой путь в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024 подопечные Гвардиолы начнут с группы G, где их соперниками будут сербская «Црвена Звезда», немецкий «РБ Лейпциг» и швейцарский «Янг Бойз».