«Валенсия» объявила о продлении соглашения с Puma

Футбольный клуб «Валенсия» объявил о продлении сотрудничества со спортивным брендом Puma.

«Мы очень рады возобновлению нашего стратегического партнёрства с Puma. Две стороны объединяет приверженность одинаковым ценностям, как на поле, так и за его пределами. На протяжении многих лет мы выстраивали прочные и серьёзные отношения и будем продолжать разрабатывать стратегии для нашего роста в будущем», — приводит слова президента «Валенсии» Лэй Хун Чана официальный сайт «летучих мышей».

Заявление на официальном сайте клуба также информирует о том, что спортивный бренд продолжит разрабатывать, поставлять и продавать игровую, тренировочную, а также повседневную спортивную одежду для первой команды, женской команды, а кроме того, для мужских и женских команд академии «Валенсии».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.