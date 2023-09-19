Кухарчук — о совете Карпина уезжать из РПЛ: мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать из РПЛ. Чиновник признался, что неспокойно относится к таким советам Карпина.

«Интерес к российскому футболу падает? Нужно смотреть статистику. На стадионы не ходят по понятным причинам. Если с национальной командой такая же ситуация, значит, надо улучшить работу PR-службы. В Нижнем Новгороде ходит по 15 тысяч людей, мне кажется, это хорошая статистика. Не знаю, почему интерес падает. Нужно посидеть с чашечкой чая, подумать. Сразу сказать я не могу.

Как отношусь к совету Карпина игрокам уезжать из РПЛ? Это личное мнение каждого. Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ. Советовал бы молодым уезжать? Им надо играть в футбол, получать практику — неважно где. Главное — играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».