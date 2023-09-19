Сборная России проведёт товарищеский матч с Камеруном в октябре

Сборная России сыграет с национальной командой Камеруна 12 или 16 октября, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, встреча пройдёт в России, но точно не в «Лужниках» — в это время там будут менять поле. Отмечается, что возможен вариант с проведением матча в Санкт-Петербурге или на одном из стадионов на юге страны.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча — с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Катаром. Свой последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив хорватам (0:1) в игре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022.